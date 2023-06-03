Никаких "всё будет хорошо!": Названо 10 фраз, которые нельзя говорить ребёнку после ЕГЭ
Эксперт Панасюк: Неосторожные фразы родителей после ЕГЭ опасны для психики детей
Период сдачи ЕГЭ является крайне нервным, родители зачастую переживают больше, чем сами дети, и порой могут быть излишне эмоциональными. Ведущий специалист центра психологического развития ребёнка "Архитектура будущего" Дмитрий Панасюк в беседе с kp.ru рассказал, что точно не стоит говорить ребёнку в это стрессовое время.
"Крыша едет от ожидания!"
Такой настрой, предупредил специалист, может помешать чаду сдать оставшиеся предметы или и вовсе спровоцирует его взбунтоваться. Чтобы снизить уровень стресса, рекомендуется отвлечь себя на это время какими-либо другими делами.
"Ошибок много? Накосячил? Скорее рассказывай!"
Лучше не приставать к ребёнку с вопросами о том, как всё прошло: он сам всё расскажет, когда захочет. Вместо этого психолог рекомендует родителям поинтересоваться самочувствием выпускника.
"Ну вот, теперь всё пропало!"
Жизнь продолжается, а результат на экзамене её не определяет. Необходимо заранее иметь план действий на все варианты развития событий. Важно, что заваленный ЕГЭ не делает ребёнка "бракованным".
"Стив Джобс и без высшего стал успешным!"
Этой фразой молодёжь часто успокаивает себя, и, по словам Панасюка, её можно использовать. Однако важно вывести беседу в конструктивное русло и не допустить, чтобы эта спасительная соломинка расслабила выпускника.
"Всё будет хорошо!"
В случае провала экзамена такая фраза будет для ребёнка обидной, так как выглядит как попытка отмахнуться от его проблем. Лучше вместе обдумать дальнейшие планы.
"Вот Вася — молодец, готовился, а ты дурака валял за компьютером!"
Подобный упрёк может вызвать у ребёнка неуверенность в себе. Тем более что успех на ЕГЭ зависит не только от знаний, но и от везения.
"Столько денег в тебя вложили, а ты провалился!"
По словам психолога, попрекать чадо репетиторами нечестно, так как родители сами добровольно вкладывали в это свои деньги, зная про все риски.
"Ты мог написать лучше!"
Экзамен уже окончен, так что фразы вроде этой ничего не изменят. Лучше, советует специалист, сказать что-нибудь ободряющее, чтобы ребёнок почувствовал поддержку.
"В дворники пойдёшь!"
Это популярный, но бесполезный родительский приём. В случае волны тревоги за будущее эксперт рекомендует родителям позвонить другу или подруге и поделиться с ними своими переживаниями.
"А теперь садись за физику"
После экзаменов нервная система и так истощена, поэтому ребёнку стоит отдохнуть и восстановить силы. Причём последний день перед испытанием рекомендуется устанавливать своеобразным днём тишины, свободным от зубрёжки.
Ранее медицинский психолог Арина Миллер дала пять советов, которые помогут ребёнку побороть тревогу перед ЕГЭ и ОГЭ. Прежде всего эксперт советует родителям проговорить с выпускником и объяснить, что переживания — это совершенно естественная реакция на стресс. В моментах неопределённости или ситуациях, которые воспринимаются опасными, здоровый человек всегда ощущает дискомфорт, поэтому с ребёнком, который тревожится перед экзаменом, всё в порядке.
ТАСС / Эрик Романенко