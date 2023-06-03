Никаких "всё будет хорошо!": Названо 10 фраз, которые нельзя говорить ребёнку после ЕГЭ

Период сдачи ЕГЭ является крайне нервным, родители зачастую переживают больше, чем сами дети, и порой могут быть излишне эмоциональными. Ведущий специалист центра психологического развития ребёнка "Архитектура будущего" Дмитрий Панасюк в беседе с kp.ru рассказал, что точно не стоит говорить ребёнку в это стрессовое время.

"Крыша едет от ожидания!"

Такой настрой, предупредил специалист, может помешать чаду сдать оставшиеся предметы или и вовсе спровоцирует его взбунтоваться. Чтобы снизить уровень стресса, рекомендуется отвлечь себя на это время какими-либо другими делами.

"Ошибок много? Накосячил? Скорее рассказывай!"

Лучше не приставать к ребёнку с вопросами о том, как всё прошло: он сам всё расскажет, когда захочет. Вместо этого психолог рекомендует родителям поинтересоваться самочувствием выпускника.

"Ну вот, теперь всё пропало!"

Жизнь продолжается, а результат на экзамене её не определяет. Необходимо заранее иметь план действий на все варианты развития событий. Важно, что заваленный ЕГЭ не делает ребёнка "бракованным".

"Стив Джобс и без высшего стал успешным!"

Этой фразой молодёжь часто успокаивает себя, и, по словам Панасюка, её можно использовать. Однако важно вывести беседу в конструктивное русло и не допустить, чтобы эта спасительная соломинка расслабила выпускника.

"Всё будет хорошо!"

В случае провала экзамена такая фраза будет для ребёнка обидной, так как выглядит как попытка отмахнуться от его проблем. Лучше вместе обдумать дальнейшие планы.

"Вот Вася — молодец, готовился, а ты дурака валял за компьютером!"

Подобный упрёк может вызвать у ребёнка неуверенность в себе. Тем более что успех на ЕГЭ зависит не только от знаний, но и от везения.

"Столько денег в тебя вложили, а ты провалился!"

По словам психолога, попрекать чадо репетиторами нечестно, так как родители сами добровольно вкладывали в это свои деньги, зная про все риски.

"Ты мог написать лучше!"

Экзамен уже окончен, так что фразы вроде этой ничего не изменят. Лучше, советует специалист, сказать что-нибудь ободряющее, чтобы ребёнок почувствовал поддержку.

"В дворники пойдёшь!"

Это популярный, но бесполезный родительский приём. В случае волны тревоги за будущее эксперт рекомендует родителям позвонить другу или подруге и поделиться с ними своими переживаниями.

"А теперь садись за физику"

После экзаменов нервная система и так истощена, поэтому ребёнку стоит отдохнуть и восстановить силы. Причём последний день перед испытанием рекомендуется устанавливать своеобразным днём тишины, свободным от зубрёжки.