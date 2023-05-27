В МЧС дали советы выпускникам, как "пережить" ЕГЭ без тревоги

Школьникам будет легче пережить ЕГЭ, если с вечера они подготовят бутылку воды, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки и чёрные ручки, посоветовали в МЧС РФ. Также поможет справиться со стрессом утренний кофе, но только тем, кто привык пить его каждое утро.

"Вечером перед экзаменом подготовьте себе стартер-пак: бутылку воды без этикетки, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки, чёрные ручки. Даже наличие такого набора успокаивает", — советуют в пресс-службе ведомства.

Также спасатели посоветовали грамотно распределить собственные ресурсы и не подавлять тревогу, а выделить для неё отдельное время. Например, в момент, когда вас завели в аудиторию, а материалы ещё не распечатаны. По словам спасателей, тревога — это фоновая эмоция, поэтому её нужно осознанно прожить, чтобы она быстрее "сошла на нет". Для этого нужно разрешить себе переживать, пока есть на это время.