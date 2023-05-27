Регион

Уведомления отключены

27 мая, 04:46

В МЧС дали советы выпускникам, как "пережить" ЕГЭ без тревоги

МЧС: Снизить уровень тревоги во время ЕГЭ помогут шоколадка и утренний кофе

Школьникам будет легче пережить ЕГЭ, если с вечера они подготовят бутылку воды, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки и чёрные ручки, посоветовали в МЧС РФ. Также поможет справиться со стрессом утренний кофе, но только тем, кто привык пить его каждое утро.

"Вечером перед экзаменом подготовьте себе стартер-пак: бутылку воды без этикетки, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки, чёрные ручки. Даже наличие такого набора успокаивает", — советуют в пресс-службе ведомства.

Также спасатели посоветовали грамотно распределить собственные ресурсы и не подавлять тревогу, а выделить для неё отдельное время. Например, в момент, когда вас завели в аудиторию, а материалы ещё не распечатаны. По словам спасателей, тревога — это фоновая эмоция, поэтому её нужно осознанно прожить, чтобы она быстрее "сошла на нет". Для этого нужно разрешить себе переживать, пока есть на это время.

Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях РФ могут переводить в более безопасные регионы

Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях РФ могут переводить в более безопасные регионы

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ Анна Мусихина рассказала, что, чтобы снизить тревогу перед единым государственным экзаменом, нужно продумать несколько вариантов поступления, исходя из баллов.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров