Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях РФ могут переводить в более безопасные регионы

Выпускники российских школ, проживающие на приграничных с Украиной территориях, смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) не дома. Как сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, экзаменуемых могут при необходимости переводить в пункты сдачи экзаменов в более безопасных регионах.

"Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. И это касается вообще в целом организации проведения экзамена", — сказал ТАСС Круглинский.

В приграничных с Украиной регионах уже сформированы рабочие группы, в которые входят в том числе представители силовых ведомств, уточнил Круглинский. Пункты сдачи ЕГЭ, по его словам, будут организовываться только на разрешённых профильными ведомствами территориях.

В муниципалитетах, которые находятся на самой границе — в зоне риска, пунктов сдачи не будет. Выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году получат аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию. Основной период единого экзамена стартует в России 26 мая.