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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 13:51
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В ЕГЭ по истории появятся задания о СВО

Рособрнадзор: В ЕГЭ по истории включат задания о спецоперации

На едином государственном экзамене по истории появятся задания о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА [контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации] соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала", — приводит ТАСС сообщение.

Таким образом, если материал будет включён в программу 10-го класса, то экзамен по истории будет скорректирован с учётом завершения обучения в средней школе.

Учебники истории России пополнятся разделами об СВО
Учебники истории России пополнятся разделами об СВО

Кстати, ранее в Госдуме выступили с предложением сразу выдавать отличникам сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами. По мнению депутата Яны Лантратовой, за 11 лет учёбы они заслужили бюджетные места в престижных вузах страны.

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Николь Вербер
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