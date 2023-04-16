В ЕГЭ по истории появятся задания о СВО

На едином государственном экзамене по истории появятся задания о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА [контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации] соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала", — приводит ТАСС сообщение.

Таким образом, если материал будет включён в программу 10-го класса, то экзамен по истории будет скорректирован с учётом завершения обучения в средней школе.