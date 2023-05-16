В Рособрнадзоре раскрыли, какие изменения может претерпеть система ЕГЭ в ближайшие годы

Серьёзные изменения в системе ЕГЭ вряд ли произойдут в ближайшие 10 лет, но не исключено, что сама форма оценки расширится. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в этом году.

"Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. <…> Но она расширится за счёт того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах", — сказал спикер, отвечая на вопрос, могут ли появиться альтернативы ЕГЭ.