Каким будет формат ОГЭ в 2023 году Экзамены в девятом классе — хорошая возможность потренироваться перед ЕГЭ и решить для себя, какие учебные предметы можно будет сдавать в 11-м классе. Всё, что нужно знать о предстоящем ОГЭ, Лайф собрал в этом материале. 11 мая, 18:01 Всё, что нужно знать об основном государственном экзамене для школьников — ОГЭ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

ОГЭ — это форма государственной итоговой аттестации учащихся по программе основного общего образования (9 классов), в рамках которой выпускники показывают свои знания по предметам школьной программы. В отличие от ЕГЭ, который сдают в 11-м классе, результаты ОГЭ не используются для поступления в колледж или техникум, но они будут влиять на аттестат, который непременно будет смотреть приёмная комиссия среднего специального учреждения. ГИА (так раньше назывался ОГЭ) ученики 9 класса начали сдавать на добровольной основе ещё с 2000 года. Но в 2014-м, в соответствии с внесёнными в закон "Об образовании" изменениями, государственная итоговая аттестация для девятиклассников стала обязательной, получив название ОГЭ (основной государственный экзамен).

Обязательные предметы для ОГЭ в 2023 году

Русский язык и математика — это обязательные предметы для сдачи ОГЭ. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Для того чтобы получить аттестат о получении основного общего образования, необходимо сдать ОГЭ по нескольким предметам. В 2023 году список обязательных предметов для ОГЭ не изменился: в него всё так же входят русский язык, математика и ещё два дополнительных предмета на выбор.

Ну а выбирать ученику придётся исходя из планов, в какое учебное заведение он собирается поступать. Очень часто профильные предметы, которые нужны школьнику для поступления и последующего обучения в вузе, выбираются им для сдаче и на ОГЭ, и на ЕГЭ.

Расписание ОГЭ – 2023

Основной государственный экзамен проводится в три этапа: это досрочный период, основной и дополнительный. Последний предназначен для пересдачи в случае неуспешной сдачи экзамена. А вот досрочный период итоговой аттестации предназначен для выпускников девятых классов, которые не смогут принять участие в основном периоде. Досрочные экзамены уже позади, их сдавали в период с 21 апреля по 3 мая, а самое интересное впереди.

Основной период ОГЭ в 2023 году

24 мая (среда) девятиклассники будут сдавать историю, физику и биологию;

30 мая (вторник) состоится ОГЭ по обществознанию, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). В этот же день сдают географию и химию;

2 июня (пятница) — день сдачи экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский);

3 июня (суббота) — дополнительный день сдачи ОГЭ по иностранным языкам;

6 июня (вторник) девятиклассники сдадут один из обязательных предметов — русский язык;

9 июня (пятница) — день сдачи ОГЭ по математике;

14 июня (среда) будут сдавать экзамен по литературе, географии, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ);

17 июня (суббота) — сдаём обществознание, биологию и химию.

Основной период сдачи ОГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

В 2023 году предусмотрены резервные дни для сдачи предметов в рамках ОГЭ: 26 июня (понедельник) можно сдать русский язык;

27 июня (вторник), 29 июня (четверг), 30 июня (пятница) и 1 июля (суббота) — резервные дни для сдачи ОГЭ по всем учёным предметам, кроме математики и русского языка;

28 июня (среда) можно сдать математику.

Резервные дни для сдачи ОГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

Дополнительный период для пересдачи ОГЭ в 2023 году

Пересдать ОГЭ можно всего в нескольких случаях: если девятиклассник получил двойку только по одному или двум предметам;

если он не смог явиться на экзамен в установленное время либо не закончил работу по уважительной причине (к ним можно отнести заболевания или внезапное ухудшение самочувствия вследствие стресса, подтверждённое документально);

если экзаменуемый принял решение подать апелляцию, в соответствии с которой вынесено решение о нарушении порядка и правил проведения экзамена;

если вступил в конфликт с комиссией и преподавателями, в результате чего результаты предыдущего экзамена были аннулированы. Если учащийся получил двойки более чем по двум дисциплинам, повторная сдача ОГЭ возможна лишь в следующем году.

Дни для пересдачи ОГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

В этом году пересдача ОГЭ назначена на 4 сентября (понедельник) — математика;

7 сентября (четверг) — русский язык;

12 сентября (вторник) — история, биология, физика, география;

15 сентября (пятница) — обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Где будут опубликованы результаты ОГЭ-2023

После сдачи наступает не менее волнительный момент, чем сам экзамен, — это ожидание результатов. Неважно, уверен ты был в своих силах или нет, ты всё равно задашься этим вопросом, ведь интересно, да и важно узнать, какую оценку ты получил за тот или иной предмет. Где же смотреть результаты ОГЭ?

Результаты ОГЭ будут опубликованы на официальном сайте государственной итоговой аттестации, а также в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена. У каждого региона он свой. Например, для Москвы это будут сайты mos.ru и rcoi.mcko.ru, для Санкт-Петербурга — ege.spb.ru, для Краснодарского края — gas.kubannet.ru, а для Нижегородской области — niro.nnov.ru.

Регулярно проверяйте свой личный кабинет участника ОГЭ и узнавайте в школе, не пришли ли баллы по вашему предмету. Именно от этого зависит, успеете ли вы подать апелляцию, если оценка вас не устроит.

Сколько баллов нужно набрать на ОГЭ, чтобы получить аттестат

Для получения аттестата в 2023 году необходимо набрать определённое количество баллов на ОГЭ. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Ни для кого не секрет, что для получения аттестата о среднем общем образовании мало просто сходить на ОГЭ — нужно его ещё и сдать, то есть набрать минимальное количество баллов по русскому языку, математике и двум предметам на выбор. Для получения аттестата в 2023 году необходимо набрать следующее количество баллов: русский язык: 15,

математика: 8 (причём не менее двух баллов из восьми должно быть получено за выполнение заданий по геометрии),

физика: 11,

обществознание: 14,

литература: 16,

химия: 10,

информатика: 5,

география: 12,

биология: 13,

история: 11,

английский: 29,

немецкий: 29,

французский: 29,

испанский: 29.

Перевод баллов по ОГЭ в оценки

Русский язык 2: 0–14 баллов,

0–14 баллов, 3: 15–22 балла,

15–22 балла, 4: 23–28 баллов, из них не менее четырёх баллов за грамотность,

23–28 баллов, из них не менее четырёх баллов за грамотность, 5: 29–33, из них не менее шести баллов за грамотность. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году составляет 26 баллов.

Математика 2: 0–7 баллов,

0–7 баллов, 3: 8–14 баллов, причём не менее двух баллов получено за выполнение заданий по геометрии,

8–14 баллов, причём не менее двух баллов получено за выполнение заданий по геометрии, 4: 15–21 балл, причём не менее двух баллов получено за выполнение заданий по геометрии,

15–21 балл, причём не менее двух баллов получено за выполнение заданий по геометрии, 5: 22-31 балл, причём не менее двух баллов получено за выполнение заданий по геометрии. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования: → для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее шести по геометрии; → для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее пяти по геометрии; → для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее семи по геометрии.

Полученные на ОГЭ баллы нужно перевести в оценки. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Физика 2: 0–10 баллов,

0–10 баллов, 3: 11–22 балла,

11–22 балла, 4: 23–34 балла,

23–34 балла, 5: 35–45 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 31 балл.

Химия 2: 0–9 баллов,

0–9 баллов, 3: 10–20 баллов,

10–20 баллов, 4: 21–30 баллов,

21–30 баллов, 5: 31–40 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 27 баллов.

Биология 2: 0–12 баллов,

0–12 баллов, 3: 13–25 баллов,

13–25 баллов, 4: 26–37 баллов,

26–37 баллов, 5: 38–48 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 34 балла.

География 2: 0–11 баллов,

0–11 баллов, 3: 12–18 баллов,

12–18 баллов, 4: 19–25 баллов,

19–25 баллов, 5: 26–31 балл. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 23 балла.

Обществознание 2: 0–13 баллов,

0–13 баллов, 3: 14–23 балла,

14–23 балла, 4: 24–31 балл,

24–31 балл, 5: 32–37 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 29 баллов.

История 2: 0–10 баллов,

0–10 баллов, 3: 11–20 баллов,

11–20 баллов, 4: 21–29 баллов,

21–29 баллов, 5: 30–37 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 26 баллов.

Литература 2: 0–15 баллов,

0–15 баллов, 3: 16–25 баллов,

16–25 баллов, 4: 26–34 балла,

26–34 балла, 5: 35–42 балла. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 30 баллов.

Информатика 2: 0–4 балла,

0–4 балла, 3: 5–10 баллов,

5–10 баллов, 4: 11–15 баллов,

11–15 баллов, 5: 16–19 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 14 баллов.

Иностранные языки 2: 0–28 баллов,

0–28 баллов, 3: 29–45 баллов,

29–45 баллов, 4: 46–57 баллов,

46–57 баллов, 5: 58–68 баллов. Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования — 55 баллов.

Отменят ли ОГЭ в будущем

Об отмене ОГЭ говорят не реже, чем об отмене ЕГЭ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Об отмене ОГЭ говорят не реже, чем об отмене ЕГЭ. Кому-то такой экзамен нравится, а кто-то считает, что его нужно отменить, так как "дети только тупеют". В прошлом году руководитель Федеральной службы по надзору в сфере науки и образования Анзор Музаев чётко заявил о том, что отмена основного государственного экзамена в ближайшее время невозможна. "Отмена ОГЭ невозможна в этом году, да и глобально это не рассматривается. И во времена СССР в восьмом классе основные экзамены сдавались... Об отмене пока ни один эксперт не говорит", — сказал он.



Как бы то ни было, пока отменять ОГЭ не собираются, но хотят проанализировать, пересмотреть формат и улучшить, тем самым минимизируя недостатки.

Авторы Андрей Ананьев