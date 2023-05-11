Школьникам подготовиться: Каким будет формат ЕГЭ в 2023 году Горячая пора для выпускников российских школ (и их родителей) уже совсем близко. В этой статье Лайф собрал всё, что нужно знать о Едином государственном экзамене в 2023 году. Ни пуха ни пера! 11 мая, 18:01 Лайф собрал всё, что нужно знать о сдаче ЕГЭ в 2023 году. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

ЕГЭ — это государственная итоговая аттестация, в рамках которой выпускники показывают, насколько они усвоили знания из школьной программы. По результатам этого экзамена учащийся может поступить в высшее учебное заведение, просто подав в приёмную комиссию свои документы и информацию о полученных баллах.

Лайф напоминает, что ЕГЭ был введён в качестве эксперимента ещё в далёком 2002 году. С 2009-го, в соответствии с внесёнными в закон "Об образовании" изменениями, экзамен стал обязательным для всех выпускников школ и поступающих в вузы.

Обязательные предметы для ЕГЭ в 2023 году

Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, необходимо сдать ЕГЭ по нескольким предметам. В 2023 году список обязательных предметов для ЕГЭ не изменился: в него всё также входят русский язык и базовая математика.

Русский язык и базовая математика — это обязательные предметы для сдачи ЕГЭ в 2023 году. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Но, разумеется, для поступления в вуз этих дисциплин не хватит — придётся сдавать предметы по выбору, а уж какие именно, определит ученик, всё зависит от выбранного им учебного заведения.

Расписание ЕГЭ

Единый государственный экзамен проводится в течение трёх периодов: досрочный, основной и дополнительный. Сдавать ЕГЭ в досрочный период могут только несколько категорий учеников и выпускников. Чаще всего это право используют те, кто в школе уже не учится, например выпускники прошлых лет и студенты колледжей. Сдать ЕГЭ несколько раз за год и выбрать лучший результат не получится. Но предусмотрен дополнительный период для экзаменации — он предназначен для пересдачи обязательных предметов, в случае если в досрочную или основную волну учащийся потерпел неудачу или попросту не сдал.

Основной период ЕГЭ в 2023 году

Основной период ЕГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

Итак: 26 мая (пятница) выпускники будут сдавать географию, литературу и химию

29 мая (понедельник) состоится ЕГЭ по русскому языку

1 июня (четверг) сдаём математику базового и профильного уровня

5 июня (понедельник) будет экзамен по истории и физике

8 июня (четверг) пройдёт ЕГЭ по обществознанию

13 июня (вторник) выпускники сдадут экзамен по биологии и иностранным языкам (за исключением раздела "Говорение")

16 июня (пятница) — ещё один день для сдачи ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение")

19 июня (понедельник) сдаётся информатика

20 июня (вторник) — ещё один день для сдачи ЕГЭ по информатике

В 2023 году предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. 22 июня (четверг) — резервный день для сдачи ЕГЭ по русскому языку

23 июня (пятница) — резервный день для экзамена по географии, литературе и иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), раздел "Говорение"

26 июня (понедельник) — математика базового уровня, математика профильного уровня

27 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

28 июня (среда) — обществознание, химия

29 июня (четверг) — история, физика

1 июля (суббота) — резервный для сдачи ЕГЭ по всем учебным предметам

Резервные дни для сдачи ЕГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

Дополнительный период для пересдачи обязательных предметов ЕГЭ в 2023 году

Как Лайф уже объяснял ранее, пересдать можно только обязательные предметы. 6 сентября (среда) состоится пересдача ЕГЭ по русскому языку

12 сентября (вторник) можно будет пересдать ЕГЭ по математике базового уровня

Дни для пересдачи ЕГЭ в 2023 году. Инфографика © LIFE

Где будут опубликованы результаты ЕГЭ-2023

Посмотреть свои баллы на ЕГЭ можно на специальном сайте. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

После сдачи наступает не менее волнительный момент, чем сам экзамен, это ожидание результатов. Неважно, уверен ты был в своих силах или нет, собираешься поступать в вуз или решил ограничиться колледжем, ты всё равно задашься этим вопросом. Где же смотреть результаты ЕГЭ?



Чтобы проверить, сколько баллов учащийся набрал за тот или иной экзамен, понадобится официальный портал ЕГЭ и паспорт.



Для того чтобы узнать свои баллы, выпускнику необходимо перейти на этот сайт, ввести свои паспортные данные и выбрать свой регион. И про капчу не забудьте. А теперь жмите "войти".

Чтобы узнать результаты ЕГЭ, придётся заполнить анкету с персональными данными. Скриншот с сайта checkege.rustest.ru

После этого появится окно с вашими результатами. А нажав на название предмета, можно посмотреть сканы бланков.

Примерная табличка с результатами экзамена. Таким баллам можно смело позавидовать! Скриншот с сайта checkege.rustest.ru

Что такое первичные и тестовые баллы на ЕГЭ

У каждого предмета, по которому сдают экзамены школьники, есть две шкалы оценки: первичные баллы и тестовые (иногда их ещё называют вторичными). Сначала за работу выставляют первичный балл, который считают по числу всех решённых задач. Затем его переводят в привычную стобалльную шкалу, чтобы вывести контрольную величину — количество набранных тестовых баллов.

Шкала перевода первичных баллов в тестовые меняется каждый год: их обновляют после того, как выпускники сдают досрочный ЕГЭ. Кроме того, максимальное количество первичных баллов на одном и том же ЕГЭ год от года может разниться, потому что экзамен совершенствуется и в него то добавляют новые задания, то убирают. Неизменно то, что у всех ЕГЭ максимальный тестовый балл — 100. Исключение — математика базового уровня, которую не пересчитывают по тестовой шкале, а только оценивают от двойки до пятёрки, как на контрольной. Лайф напоминает, что этот предмет сдают школьники, которым не нужна математика при поступлении в вуз.

Сколько баллов по ЕГЭ нужно, чтобы получить аттестат

Ни для кого не секрет, что для получения аттестата о среднем общем образовании мало просто сходить на ЕГЭ, — его ещё и нужно сдать, то есть набрать минимальное количество баллов по двум обязательным предметам — русскому языку и базовой математике.

Для получения аттестата в 2023 году необходимо набрать следующее количество баллов:

Русский язык — 24 (10 первичных)

Математика — 27 (5 первичных)

Математика база — 3 (оценка)

Проходной балл по ЕГЭ в вузы

Для поступления в вузы тоже определены минимальные пороги по набранным на ЕГЭ баллам. В 2023 году они такие: Русский язык — 36 (16 первичных)

Математика — 27 (5 первичных)

Информатика — 40 (6 первичных)

Биология — 36 (16 первичных)

История — 32 (7 первичных)

Химия — 36 (13 первичных)

Иностранные языки — 22 (22 первичных)

Китайский язык — 22 (17 первичных)

Физика — 36 (11 первичных)

Обществознание — 42 (20 первичных)

Литература — 32 (15 первичных)

География — 37 (10 первичных)

Но стоит понимать, что получение минимального количества баллов по ЕГЭ не гарантирует поступление в вуз. Ведь количество мест, особенно бюджетных, в учебных заведениях ограничено, а поступление происходит на конкурсной основе. Это значит, что чем больше вы наберёте баллов на ЕГЭ, тем выше вероятность пройти на обучение.

Помните, что учитываются только те баллы, которые получены по предметам, соответствующим требованиям выбранного направления. Например, Петя сдал ЕГЭ по русскому, обществознанию, литературе и географии. При поступлении на направление "Преподаватель русского языка и литературы" приёмная комиссия в вузе будет принимать результаты только первых трёх экзаменов из этого списка, так как только они необходимы для выбора данной специальности. Баллы, полученные по географии, в зачёт Пете не пойдут.

Отменят ли ЕГЭ

Отменят ли ЕГЭ в ближайшие годы? Точку с этом споре поставил президент Владимир Путин. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

О возможной отмене ЕГЭ на самом деле говорят чуть ли не с самого запуска данного формата итоговой аттестации. Кому-то такой экзамен нравится, а кто-то считает, что его нужно отменить, так как "дети только тупеют". Даже появилось такое выражение: как "жертва ЕГЭ".

В этой связи интересно недавнее заявление президента России Владимира Путина. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2023 года, российский лидер высказался против отмены ЕГЭ. Он не согласился с мнением, что отказ от Единого госэкзамена поможет улучшить качество и доступность образования в нашей стране.

"У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю. И многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках. Для них — детей с периферии — открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны. Именно с помощью ЕГЭ", — заявил Владимир Путин.

Авторы Андрей Ананьев