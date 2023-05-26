Школьникам посоветовали подстраховаться перед ЕГЭ

Чтобы снизить тревогу перед единым государственным экзаменом, нужно продумать несколько вариантов поступления, исходя из баллов. Такой совет дала преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ Анна Мусихина.

В беседе с Ura.ru она отметила, что страх перед экзаменами у выпускников из-за того, что они воспринимают ЕГЭ, как то, что разделит жизнь на до и после. Педагог рекомендовала составить три "страховочные маршрутные карты" — с лучшими вариантами для поступления, приемлемыми и страховочными при минимальных баллах.

"Когда перед глазами есть множество вариантов с прописанными требованиями, то мысли "я никуда не поступлю" посещают гораздо реже. Помимо этого, если страх получить низкие баллы очень силён, то также можно рассмотреть средние специальные учебные заведения. Также школьник может не поступать в университет в год выпуска, а взять время до следующего периода ЕГЭ и сдать предметы заново, таких попыток предоставляется неограниченное количество", — напомнила специалист.

Педагог также отметила, что есть специальности, для которых необязательно оканчивать вуз. Если желаемая работа из сферы IT или дизайна, то для подстраховки Мусихина советует наметить список интересных профессиональных курсов.