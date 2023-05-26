В Рособрнадзоре не планируют увеличивать число обязательных ЕГЭ
Рособрнадзор: Число обязательных предметов ЕГЭ не увеличится
Школьникам не стоит опасаться увеличения количества обязательных предметов ЕГЭ, однако разговоры об этом уже ведутся. Об этом рассказал ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы, всё остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии", — пояснил Круглинский.
Ранее Лайф писал, что в Рособрнадзоре раскрыли, какие изменения может претерпеть система ЕГЭ в ближайшие годы. Она расширится за счёт того, что будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах.
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