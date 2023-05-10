Психолог назвала 2 упражнения для тренировки внимания школьника перед ЕГЭ

Для улучшения концентрации внимания есть несколько простых упражнений, о которых полезно знать школьникам в преддверии ЕГЭ. О них рассказала собеседница NEWS.ru — детский психолог Наталья Наумова. Например, активизировать межполушарные связи поможет упражнение "солдатик".

"Чтобы выполнить его, нужно принять позу, в которой маршируют солдаты, и смотреть вперёд: следить глазами за кончиками пальцев рук, направлять язык в противоположную сторону и двигаться из одной части комнаты в другую", — рассказала Наумова.

Помимо этого упражнения есть таблица Шульте, её можно распечатать или использовать в электронном виде. На таблице разбросаны в хаотичном порядке цифры от 1 до 25 (или 36), а посередине зелёная точка. На ней нужно зафиксировать взгляд и боковым зрением начать искать числа по возрастанию. Психолог рекомендует засечь время, а потом попытаться побить свой рекорд.

Главное, считает специалист, следить за режимом дня: спать не менее девяти часов, несколько часов в день проводить на свежем воздухе и обязательно чередовать подготовку к ЕГЭ и отдых.