"Аргументация инфантильная": Онищенко резко высказался об идее отменить в школах домашние задания

Идея об отмене домашних заданий школьникам, предложенная вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым, является инфантильной. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, у которого 12 внуков, половина из которых — ученики.

"Конечно, аргументация этого господина инфантильная. Вот сын ему (Даванкову. — Прим. Лайфа) что-то сказал, и он тут же бросился писать закон. Что он там ещё предлагает? А, увеличить число кружков. Ну, это не системный подход", — сказал Онищенко в беседе с сайтом kp.ru.

При этом он заметил, что нагрузка у школьников действительно высокая, так как они "отрабатывают шесть уроков и после им надо сидеть и дома что-то делать". Однако это не значит, что надо отменять домашние задания — необходимо пересмотреть объём работы во время и после занятий, считает академик.

"Уже существуют разные методики преподавания, и есть школы в системе начального образования, в которых уже несколько лет задания на дом не задают", — добавил он.