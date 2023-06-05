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5 июня, 10:48

"Аргументация инфантильная": Онищенко резко высказался об идее отменить в школах домашние задания

Онищенко назвал инфантильной идею отменить домашние задания в школах

Идея об отмене домашних заданий школьникам, предложенная вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым, является инфантильной. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, у которого 12 внуков, половина из которых — ученики.

"Конечно, аргументация этого господина инфантильная. Вот сын ему (Даванкову. — Прим. Лайфа) что-то сказал, и он тут же бросился писать закон. Что он там ещё предлагает? А, увеличить число кружков. Ну, это не системный подход", — сказал Онищенко в беседе с сайтом kp.ru.

При этом он заметил, что нагрузка у школьников действительно высокая, так как они "отрабатывают шесть уроков и после им надо сидеть и дома что-то делать". Однако это не значит, что надо отменять домашние задания — необходимо пересмотреть объём работы во время и после занятий, считает академик.

"Уже существуют разные методики преподавания, и есть школы в системе начального образования, в которых уже несколько лет задания на дом не задают", — добавил он.

Эксперт объяснила, почему отмена "домашки" станет огромной ошибкой

Эксперт объяснила, почему отмена "домашки" станет огромной ошибкой

Ранее Лайф рассказывал, что Даванков намерен обсудить вопрос об отмене домашних заданий с московским Департаментом образования и науки.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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