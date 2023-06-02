Эксперт объяснила, почему отмена "домашки" станет огромной ошибкой

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Лайфом раскритиковала инициативу отменить домашнее задание и тем самым лишить детей возможности заниматься самостоятельно, чтобы закрепить пройденный на уроках материал.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников. По его мнению, инициатива поможет снизить нагрузку не только на самих детей, но и на их родителей и учителей.

"Вообще дело не в нагрузке домашней. От нагрузки детей надо освобождать — у нас действительно есть избыточная [нагрузка], но она никак не связана с домашними заданиями", — пояснила Леткова.

Само содержание программ обучения перегружено ненужной для детей информацией, они не сбалансированы и совершенно не адаптированы к возрасту, отметила эксперт. По мнению Летковой, образовательные программы действительно нужно пересматривать, однако лишать детей возможности делать домашнее задание нельзя, это не решит проблему.

Собеседница Лайфа напомнила, что одна из важных составляющих развития ребёнка — умение работать с информацией, формулировать свои мысли и точку зрения, самостоятельно готовиться. Это чрезвычайно важный навык, который пригодится на протяжении всей будущей жизни не только в процессе обучения, но и работы, отметила она.

"Это не выход из положения — просто освобождать их от собственных трудов. <...> Поэтому я думаю, что это предложение неправильное. Я с ним совершенно не согласна. А вот что нужно снижать нагрузку необоснованную и на детей, и на учителей, здесь я соглашусь. Но пути решения этого вопроса совершенно лежат в другой плоскости", — заключила Леткова.