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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 11:30
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В Госдуме призвали отменить "домашку" для школьников

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашние задания в школах

Домашние задания для школьников нужно отменить, чтобы снизить нагрузку на детей, родителей и учителей. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", приводит его слова РИА "Новости".

Даванков намерен обсудить этот вопрос с московским Департаментом образования и науки. По его словам, такой подход к учёбе является мировым опытом. Также депутат считает, что детей необходимо учить технологиям будущего. В связи с этим он предложил увеличить в столице число бесплатных кружков по робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям и программированию.

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Татьяна Миссуми
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