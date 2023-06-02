В Госдуме призвали отменить "домашку" для школьников

Домашние задания для школьников нужно отменить, чтобы снизить нагрузку на детей, родителей и учителей. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку". Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", — приводит его слова РИА "Новости".

Даванков намерен обсудить этот вопрос с московским Департаментом образования и науки. По его словам, такой подход к учёбе является мировым опытом. Также депутат считает, что детей необходимо учить технологиям будущего. В связи с этим он предложил увеличить в столице число бесплатных кружков по робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям и программированию.