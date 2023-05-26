Россиянам рассказали, почему искусственный интеллект не заменит учителей

Вопреки опасениям, быстро развивающийся искусственный интеллект не заменит преподавателей. Так считает создатель онлайн-курсов и основатель образовательного проекта "Школа смыслов" Диана Гладких. Она отметила, что педагог даёт больше, чем новые знания: он даёт возможность осознать процесс внутреннего роста, применить навыки на практике.

"Ведь мало просмотреть десятки примеров и решить сотни тестов, которые предложит ИИ, нужно на их основе научиться предмету, вырасти на этих задачах, и здесь сможет помочь только педагог, только настоящий учитель", — сказала Диана Гладких в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Она привела в пример период пандемии коронавируса, когда из-за карантина возник всплеск различных онлайн-курсов, а услуги учителей и репетиторов стали в разы более востребованными. Педагоги остались востребованными даже после появления Интернета, когда, казалось бы, информацию стало получать гораздо проще.

"С открывшейся дверью к любым знаниям в ресурсах Всемирной паутины сам учитель никем не заменился", — отметила Гладких.