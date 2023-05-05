Мошенничество, лень и замещение людей: Россияне рассказали, что их больше всего пугает в нейросетях

Только 11% россиян не видят никакой опасности в развитии искусственного интеллекта, показал опрос, проведённый телеканалом "Наука" и крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в стране hh.ru. В нём приняло участие 2,4 тысячи человек, результаты были предоставлены Лайфу. Выяснилось, что 66% опасаются использования нейросетей мошенниками, а 44% — замещения ими людей на рынке труда.

Ещё 38% респондентов считают, что ИИ может сделать людей ленивыми, а 31% — глупыми. Каждый десятый опрошенный опасается растущей схожести нейросетей с реальными людьми. Ещё 14% россиян боятся порабощения технологией человечества.

Однако наши сограждане видят в искусственном интеллекте и хорошее: 62% опрошенных считают, что он избавит человека от рутинных задач и позволит заняться творчеством, а 47% видят у ИИ наличие способностей и к более сложной, креативной работе.

В целом однозначно положительно к его развитию относятся 25%, скорее положительно — 41%, нейтрально — 18%, 9% — скорее отрицательно, а 3% — радикальны в своём непринятии. Прослеживаются также половые и поколенческие различия: 72% положительных оценок среди мужчин, 59% — среди женщин. Особенно комплиментарное мнение прослеживается у молодых респондентов.

Помимо прочего, отношение к ИИ зависит и от профессиональной принадлежности россиян. Так, выяснилось, что положительные оценки высказали 80% занятых в сфере консалтинга, 78% — IT и инвестирования, а наиболее консервативными оказались работники сфер управления персоналом — 58%, финансовой отрасли и бухгалтерии — 54%, а также транспорта и логистики — 41%.

В то же время россияне рассказали и о своих эмоциях по отношению к ИИ: 68% выбрали интерес, 22% — тревожность, 15% — радость, 5% — страх и ещё 3% признались в злости. Ещё 29% считают, что угроза выхода искусственного разума из под контроля реальна, а 57% назвали его развитие контролируемым.