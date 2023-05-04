Россияне назвали самыми "страшными" коллегами бухгалтеров

Россияне неохотнее всего общаются на рабочие темы с сотрудниками бухгалтерии (7%), следует из опроса Superjob, результаты которого публикует RT. Ещё 5% испытывают трудности с программистами, а 4% — с инженерами и специалистами служб безопасности.

Остальные респонденты рассказали, что им трудно коммуницировать с юристами, рабочими и экономистами (по 3%). Столько же россиян испытывают сложности при общении с коллегами на таких же должностях, как у них. 2% работников не могут выстроить диалог с менеджерами по продажам, 1% — с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами.

"При этом 29% утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. А для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги", — следует из публикации.

Ещё 1% россиян трудно общаться практически со всеми. При этом женщины чаще мужчин утверждают, что не испытывают проблем в общении со специалистами из других сфер — 33% против 25%.