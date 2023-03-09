Психолог рассказала, как обойтись без скандалов при выполнении домашних заданий с детьми

Обойтись без скандалов и траты нервов при выполнении домашнего задания с ребёнком помогут несколько способов. Среди них — ранняя подготовка к письму, часы, использование картинок и помощь близких. Об этом рассказала психолог Оксана Савчук.

Она рекомендовала тренировать ребёнка выводить буквы в прописях ещё с детского сада. В таком случае первоклассник будет лучше слышать учителя и корректно фиксировать полученную информацию.

"Также подарите шестилетке часы. Он должен понимать, что время не бесконечно. Есть 40 минут на урок, а есть час на домашнюю работу. Расскажите ему про эти рамки", — отметила она в беседе с kp.ru.

Эксперт считает важным донести до ребёнка, что домашнее задание — это обязательное упражнение для укрепления знаний. Этот процесс нужно выстраивать с первых дней в школе. Нужно дать понять школьнику, что он не останется без помощи, но приучать его к самостоятельности. Также во время выполнения домашнего задания нужно использовать образы.

"Правила русского языка лучше запоминаются, если у ребёнка перед глазами есть, допустим, картинка с устройством языка: что такое существительное, глагол и прилагательное. В советские времена не зря на обороте тетради в клеточку была таблица умножения", — отметила эксперт.

Психолог посоветовала не кричать на детей, если у них что-то не получается. Таким образом можно нанести травму и вселить ребёнку ощущение, что его не любят. Впоследствии он может начать рассматривать уроки как что-то неприятное. Эксперт рекомендовала подключать к выполнению заданий других родственников, если терпения не остаётся.

В заключение Савчук отметила, что делать домашнее задание с ребёнком нужно только в начальной школе. В более старшем возрасте лучше всего помогать только при появлении новых предметов в программе.