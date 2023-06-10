Названы профессии, которые исчезнут с развитием нейросетей

Вакансии копирайтера, специалиста контроля качества и техподдержки исчезнут со стремительным развитием нейросетей. Об этом "Газете.ru" сообщила руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская.

Линейные специалисты контроля качества первыми окажутся на улице. Их функции по выявлению соответствия продукции и услуг чек-листу может выполнять ChatGPT. Останется лишь один человек, который будет следить за работой системы. Сокращения коснутся и специалистов техподдержки, ведь нейросеть способна решать простые задачи клиентов компании.

Станет меньше и копирайтеров, продолжила Шиманская. Сегодня в ChatGPT можно загрузить несколько текстов и получить один готовый, нейросеть даже пишет книги. При этом людям останется лишь научиться чётко ставить задачи искусственному интеллекту, чтобы минимизировать число ошибок.

"Точно переживать об увольнении из-за ИИ не стоит инноваторам и тем специалистам, которые решают нешаблонные задачи. Нейросеть способна легко победить рутину, но она не сможет выполнить комплекс сложных запросов", — добавила эксперт.