Регион

Уведомления отключены

10 июня, 11:05

Названы профессии, которые исчезнут с развитием нейросетей

Аналитик Шиманская считает, что копирайтеров ждут сокращения из-за нейросетей

Вакансии копирайтера, специалиста контроля качества и техподдержки исчезнут со стремительным развитием нейросетей. Об этом "Газете.ru" сообщила руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская.

Линейные специалисты контроля качества первыми окажутся на улице. Их функции по выявлению соответствия продукции и услуг чек-листу может выполнять ChatGPT. Останется лишь один человек, который будет следить за работой системы. Сокращения коснутся и специалистов техподдержки, ведь нейросеть способна решать простые задачи клиентов компании.

Станет меньше и копирайтеров, продолжила Шиманская. Сегодня в ChatGPT можно загрузить несколько текстов и получить один готовый, нейросеть даже пишет книги. При этом людям останется лишь научиться чётко ставить задачи искусственному интеллекту, чтобы минимизировать число ошибок.

"Точно переживать об увольнении из-за ИИ не стоит инноваторам и тем специалистам, которые решают нешаблонные задачи. Нейросеть способна легко победить рутину, но она не сможет выполнить комплекс сложных запросов", — добавила эксперт.

Нейросеть обнаружила новые запасы нефти в двух российских регионах

Нейросеть обнаружила новые запасы нефти в двух российских регионах

Ранее Лайф писал, почему искусственный интеллект не заменит учителей. Педагог даёт больше, чем новые знания: он даёт возможность осознать процесс внутреннего роста, применить навыки на практике.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Гаджеты
  • Сервисы и приложения
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров