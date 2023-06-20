На "Госуслугах" начался приём заявлений в вузы

Минцифры объявило о начале приёма заявлений в вузы на портале "Госуслуги". В своём телеграм-канале ведомство разъяснило порядок поступления в университеты онлайн.

"Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на "Госуслугах", — пояснили в министерстве.

Подать заявление можно на любые формы обучения, в том числе платное и целевое. То же самое касается бакалавриата и специалитета, а также поступления на второе высшее образование. К сервису уже подключены 1 022 вуза. Поступающим на бюджет нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Для подачи заявления сначала нужно запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях. Потом следует заполнить само заявление, указав приоритеты зачисления и желаемую форму обучения. После его подачи можно будет отслеживать своё место в конкурсных списках в реальном времени. На следующем этапе необходимо подать оригинал документа об образовании онлайн, после чего ожидать уведомления о зачислении.