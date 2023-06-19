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19 июня, 12:43

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ

Рособрнадзор: Предварительно, более шести тысяч человек набрали 100 баллов по ЕГЭ

Более шести тысяч человек получили 100 баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), 256 школьников — 200, а один — 300. Предварительные результаты представил Рособрнадзор на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети "ВКонтакте".

Согласно подсчётам, наивысший средний балл по русскому языку составил 68,43, по литературе — 63,97, по профильной математике — 55,62, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85, по истории — 56,37, а по базовой математике — 4,07. При этом всего с экзаменов за нарушения были удалены 618 человек. Так, 207 выпускников пользовались средствами связи, 316 — шпаргалками. Ещё 95 человек были удалены за иные нарушения.

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Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал выпускникам добавлять баллы к ЕГЭ за серебряную медаль по аналогии с золотой. Как напомнил Кравцов, её вручают выпускникам, у которых есть одна или две четвёрки в аттестате, а все остальные — пятёрки.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Светлана Оперук
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