Стали известны предварительные результаты ЕГЭ

Более шести тысяч человек получили 100 баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), 256 школьников — 200, а один — 300. Предварительные результаты представил Рособрнадзор на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсети "ВКонтакте".

Согласно подсчётам, наивысший средний балл по русскому языку составил 68,43, по литературе — 63,97, по профильной математике — 55,62, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85, по истории — 56,37, а по базовой математике — 4,07. При этом всего с экзаменов за нарушения были удалены 618 человек. Так, 207 выпускников пользовались средствами связи, 316 — шпаргалками. Ещё 95 человек были удалены за иные нарушения.