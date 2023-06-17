Выпускникам пообещали добавлять баллы за серебряную медаль

За серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ по аналогии с золотыми медалями. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в настоящее время ведомство занимается разработкой этого нововведения.

"Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как напомнил Кравцов, серебряную медаль вручают выпускникам, у которых есть одна или две четвёрки в аттестате, а все остальные — пятёрки.