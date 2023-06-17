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17 июня, 09:21

Выпускникам пообещали добавлять баллы за серебряную медаль

Кравцов: Серебряным медалистам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ

За серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ по аналогии с золотыми медалями. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в настоящее время ведомство занимается разработкой этого нововведения.

"Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как напомнил Кравцов, серебряную медаль вручают выпускникам, у которых есть одна или две четвёрки в аттестате, а все остальные — пятёрки.

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Ранее психолог Евгений Идзиковский объяснил, почему 100 баллов на ЕГЭ не гарантируют успеха в жизни. Он отметил, что экзамен оценивает знания лишь в рамках определённых предметов, тогда как в жизни есть множество других навыков и качеств, которые также являются важными.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова
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