Выпускникам пообещали добавлять баллы за серебряную медаль
Кравцов: Серебряным медалистам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ
За серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ по аналогии с золотыми медалями. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в настоящее время ведомство занимается разработкой этого нововведения.
"Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим", — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как напомнил Кравцов, серебряную медаль вручают выпускникам, у которых есть одна или две четвёрки в аттестате, а все остальные — пятёрки.
Ранее психолог Евгений Идзиковский объяснил, почему 100 баллов на ЕГЭ не гарантируют успеха в жизни. Он отметил, что экзамен оценивает знания лишь в рамках определённых предметов, тогда как в жизни есть множество других навыков и качеств, которые также являются важными.
ТАСС / Юрий Смитюк