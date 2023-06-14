Психолог объяснил, почему 100 баллов на ЕГЭ не гарантируют успех в жизни

Выпускники школ в России стараются добиться 100 баллов на ЕГЭ. И это действительно завидный результат, но он не гарантирует успеха в жизни. Об этом Лайфу рассказал психолог Евгений Идзяковский.

Дело в том, объяснил Евгений, что ЕГЭ оценивает знания лишь в рамках определённых предметов, тогда как в жизни есть множество других навыков и качеств, которые также являются важными для успеха. Например, навыки коммуникации, лидерства, адаптивности, творческого мышления и межличностных отношений могут оказаться критическими в реальном мире и не всегда отражаются в результате экзаменов. Нельзя сбрасывать со счетов личные качества и мотивацию, считает психолог.

"Успех в жизни также зависит от личностных качеств, таких как настойчивость, решительность, целеустремлённость и умение преодолевать трудности. Эти качества не всегда связаны с академическими успехами и не отражаются в баллах ЕГЭ", — подчеркнул Идзяковский.

А ещё многие люди могут обладать высокими баллами ЕГЭ, но при этом выберут сферу деятельности, в которой эти знания и навыки не являются основными, пояснил психолог. Успех в жизни связан с тем, насколько хорошо человек находит своё призвание и работает ли он в сфере, которая ему действительно нравится и соответствует его интересам. И, конечно же, нельзя игнорировать социальный и экономический контекст, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Успех в жизни также зависит от социального и экономического контекста, в котором человек находится. Возможности, доступные в разных регионах, странах или социальных средах, могут существенно влиять на достижение успеха, независимо от баллов ЕГЭ", — подытожил Евгений.