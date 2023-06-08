Врачи выступили против ЕГЭ из-за участившихся случаев обмороков среди подростков

В Видновской районной клинической больнице растёт количество обращений от пациентов-выпускников с обмороками из-за стрессов. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на врачей.

В больницу с обмороками попадают не только выпускники, но и дети от 10 лет, которые в этом возрасте пишут Всероссийские проверочные работы. Марина Царёва, заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ, рассказала журналисту издания о причинах такой ситуации.

"Детей привозят с самих экзаменов или накануне. Мы связываем участившиеся обмороки с напряжённым психоэмоциональным состоянием", — объяснила Царёва.

Педиатр обратила внимание на то, что дети мало спят и едят, до поздней ночи готовясь к экзамену. Снижение аппетита вызвано эмоциональным перегрузом.

Врач подчеркнула, что педиатры выступают против ЕГЭ и ВПР, потому что они негативно влияют на здоровье подростков, самым младшим из которых 10–11 лет. Она добавила, что здоровый микроклимат в семье — ответственность родителей. Ребёнок должен понимать, что дома его поддержат, а не окажут давление даже сильнее, чем оказывают в школе.

Для школьника и выпускника очень важны хорошее питание и прогулки на свежем воздухе, а ещё понимание того, что его будут любить, даже если он плохо справится с трудностями в школе и, в частности, с ЕГЭ.

На эту тему высказался и член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, заявив, что, по его мнению, частота обмороков свидетельствует в первую очередь о нервном напряжении, а не об учебной нагрузке. Объясняется это тем, что ЕГЭ нужен одновременно для того, чтобы выпуститься из школы и поступить в институт.

"Очень сожалею, но боюсь, что меньше стресса в обозримом будущем не станет. Слишком уж много у нас сейчас зависит от документов об учёбе. Всё, что могу посоветовать, это лучше готовить детей к перенапряжению. Это не только от врачей зависит, но и от родителей, от учителей. Избегать перенапряжений бессмысленно. В жизни они то и дело случаются. Значит, надо заранее к этому готовиться", — дал свой комментарий изданию "Подмосковье сегодня" Вассерман.