Педиатр рассказала, чем грозит приём валерьянки перед ЕГЭ

Популярные препараты с экстрактом валерианы могут оказать на подростка нежелательное воздействие, считает педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович. Убедительных научных данных о том, что это растение успокаивает накануне важного события, нет, предупредила она.

"Если дать подростку препарат с валерианой в день ЕГЭ, он может просто ощутить сонливость и хуже сдать экзамен", — рассказала Конторович "Газете.ru".

По словам Конторович, исследования показали, что валериана обладает седативным эффектом и препараты, в состав которых она входит, как раз улучшают качество сна и ускоряют засыпание. Вместо этого врач рекомендовала морально настроить выпускника, передать ему заботу и любовь. В случае сильной тревожности подростка лучше обратиться за советом к детскому или семейному психологу, добавила педиатр.