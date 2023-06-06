Педиатр рассказала, чем грозит приём валерьянки перед ЕГЭ
Педиатр Конторович: Валерьянка перед ЕГЭ вызовет сонливость у подростка
Популярные препараты с экстрактом валерианы могут оказать на подростка нежелательное воздействие, считает педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович. Убедительных научных данных о том, что это растение успокаивает накануне важного события, нет, предупредила она.
"Если дать подростку препарат с валерианой в день ЕГЭ, он может просто ощутить сонливость и хуже сдать экзамен", — рассказала Конторович "Газете.ru".
По словам Конторович, исследования показали, что валериана обладает седативным эффектом и препараты, в состав которых она входит, как раз улучшают качество сна и ускоряют засыпание. Вместо этого врач рекомендовала морально настроить выпускника, передать ему заботу и любовь. В случае сильной тревожности подростка лучше обратиться за советом к детскому или семейному психологу, добавила педиатр.
Ранее Лайф публиковал 10 фраз, которые нельзя говорить ребёнку после ЕГЭ. Период сдачи экзамена является крайне нервным, родители зачастую переживают больше, чем сами дети, и порой могут быть излишне эмоциональными.
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