Мизулина осталась в шоке после историй школьников про обыски в туалетах при сдаче ЕГЭ

Ребята делятся историями о том, как у них проходила сдача экзаменов, и негодуют против "мер безопасности", которые организаторы придумали, чтобы никто из выпускников не смог пронести шпаргалки, телефон и списать. Наблюдатели заходят со школьниками в туалет и проводят тотальный досмотр, оказывая моральное давление на и так нервничающих детей.

Напомним, в качестве эксперимента ЕГЭ ввели ещё 2002 году. С 2009-го, в соответствии с внесёнными в закон "Об образовании" изменениями, он стал обязательным экзаменом для всех выпускников школ и поступающих в вузы. В этом году есть несколько обязательных предметов: традиционно это русский язык и базовая математика. При этом каждый школьник выбирает ещё и дополнительные экзамены, в зависимости от вуза и специальности, на которую решил поступать. Основной период ЕГЭ — с 26 мая по 20 июня. Также предусмотрены резервные дни и дополнительный период для пересдачи. Результаты экзаменов будут опубликованы на официальном портале ЕГЭ. Чтобы проверить свои баллы по тому или иному предмету, понадобится паспорт. Подробнее о проходных баллах — в нашем материале.