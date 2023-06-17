В Минпросвещения рассказали, будут ли изменения в ЕГЭ в 2024 году

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в процедуре и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьёзных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет", — отметил министр.

По словам Кравцова, в данном вопросе важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила сдачи ЕГЭ, "а если появляются какие-то изменения, чтобы они заранее объявлялись". Как указал министр, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, их объявят до 1 сентября.