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17 июня, 05:18

В Минпросвещения рассказали, будут ли изменения в ЕГЭ в 2024 году

Кравцов: Серьёзных изменений в содержании и процедуре ЕГЭ в 2024 году не будет

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в процедуре и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьёзных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет", — отметил министр.

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По словам Кравцова, в данном вопросе важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила сдачи ЕГЭ, "а если появляются какие-то изменения, чтобы они заранее объявлялись". Как указал министр, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, их объявят до 1 сентября.

Ранее психолог Евгений Идзиковский объяснил, почему 100 баллов на ЕГЭ не гарантируют успеха в жизни. Эксперт отметил, что экзамен оценивает знания лишь в рамках определённых предметов, тогда как в жизни есть множество других навыков и качеств, которые также являются важными.

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ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын
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