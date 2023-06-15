Вассерман поддержал идею разрешить школьникам приходить на ЕГЭ в шортах

Единый государственный экзамен проводится в июне, когда во многих регионах уже установилась жаркая летняя погода. Член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман считает, что в условиях жары школьник имеет полное право приходить на ЕГЭ в шортах. Главное — чтобы на ученика смотрели "меньше, чем в тетрадь", подчеркнул депутат.

Проблема действительно есть: из-за строгих норм (тёмные брюки, плотные пиджаки) учащиеся теряют концентрацию либо вовсе попадают в больницы с тепловым ударом. Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", школьники уже пожаловались на проверяющих и отправили обращение директору Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Анатолий Вассерман предложил детям ориентироваться на погоду и стоять на своём.

"Бывает такая погода, когда не то что шорты надеть — кожу снять хочется. Проще говоря: надевать шорты или нет — это вопрос сугубо личных ощущений школьников, но надо помнить, что одеваться следует так, чтобы на сдающего ЕГЭ смотрели меньше, чем в его тетрадь", — заявил депутат.

Таким образом, "модные порывы" лучше держать при себе для более подходящего мероприятия, чем госэкзамен. Вассерман напомнил, что "задачей ЕГЭ не является эффектная демонстрация себя кому-либо, там важны другие вещи".