"Будет новая форма": В Рособрнадзоре высказались о возможности отмены ЕГЭ

Новый формат выпускных экзаменов появится только тогда, когда ЕГЭ себя изживёт, заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ходе пресс-конференции, посвящённой предварительным результатам ЕГЭ, он отметил, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет иного подхода оценки знаний выпускников, кроме как экзамена. С каждым годом в нашей стране поэтапно вносятся изменения в ЕГЭ по всем учебным предметам, чтобы модель экзамена "шла в ногу со временем".

"Как она (модель ЕГЭ. — Прим. Лайфа) себя изживёт, конечно, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся [сделать], чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем", — подчеркнул Музаев.