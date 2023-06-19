Одна на страну: Стало известно, где живёт набравшая 300 баллов на ЕГЭ выпускница
Выпускница из Вологодской области сдала ЕГЭ на 300 баллов по трём предметам
Единственная в России сдавшая в 2023 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов — Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея. Об этом пишет портал "35 Медиа".
Блинова сдавала три предмета — русский язык, химию и профильную математику. В регионе также живёт старшеклассница, набравшая 200 баллов по ЕГЭ. Ирина Арсланова из Великого Устюга сдала экзамен по русскому языку и химии.
Заместитель губернатора области Эдуард Зайнак рассказал, что стобалльный результат ЕГЭ набрали в регионе по русскому языку 19 выпускников, по химии — 16, по географии — семь, по литературе — шесть, по профильной математике — пять. Большая часть старшеклассников преодолели минимальный порог для получения аттестата. У остальных же, кто не смог этого сделать, будет возможность пересдать экзамен в резервные дни летом или в дополнительный период в сентябре.
Ранее Рособрнадзор представил предварительные результаты ЕГЭ. Так, более шести тысяч человек получили 100 баллов, 256 школьников — 200, а один — 300.
ТАСС / Владимир Смирнов