Одна на страну: Стало известно, где живёт набравшая 300 баллов на ЕГЭ выпускница

Блинова сдавала три предмета — русский язык, химию и профильную математику. В регионе также живёт старшеклассница, набравшая 200 баллов по ЕГЭ. Ирина Арсланова из Великого Устюга сдала экзамен по русскому языку и химии.

Заместитель губернатора области Эдуард Зайнак рассказал, что стобалльный результат ЕГЭ набрали в регионе по русскому языку 19 выпускников, по химии — 16, по географии — семь, по литературе — шесть, по профильной математике — пять. Большая часть старшеклассников преодолели минимальный порог для получения аттестата. У остальных же, кто не смог этого сделать, будет возможность пересдать экзамен в резервные дни летом или в дополнительный период в сентябре.