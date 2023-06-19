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19 июня, 15:17

Одна на страну: Стало известно, где живёт набравшая 300 баллов на ЕГЭ выпускница

Выпускница из Вологодской области сдала ЕГЭ на 300 баллов по трём предметам

Единственная в России сдавшая в 2023 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов — Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея. Об этом пишет портал "35 Медиа".

Блинова сдавала три предмета — русский язык, химию и профильную математику. В регионе также живёт старшеклассница, набравшая 200 баллов по ЕГЭ. Ирина Арсланова из Великого Устюга сдала экзамен по русскому языку и химии.

Заместитель губернатора области Эдуард Зайнак рассказал, что стобалльный результат ЕГЭ набрали в регионе по русскому языку 19 выпускников, по химии — 16, по географии — семь, по литературе — шесть, по профильной математике — пять. Большая часть старшеклассников преодолели минимальный порог для получения аттестата. У остальных же, кто не смог этого сделать, будет возможность пересдать экзамен в резервные дни летом или в дополнительный период в сентябре.

Стало известно, какой предмет на ЕГЭ хуже всего дался выпускникам

Стало известно, какой предмет на ЕГЭ хуже всего дался выпускникам

Ранее Рособрнадзор представил предварительные результаты ЕГЭ. Так, более шести тысяч человек получили 100 баллов, 256 школьников — 200, а один — 300.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Оперук
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