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19 июня, 14:27

Стало известно, какой предмет на ЕГЭ хуже всего дался выпускникам

Минпросвещения и Рособрнадзор подвели предварительные итоги ЕГЭ

Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Об этом сообщили в Минпросвещения России. Средний балл по данной дисциплине составил 54,85. Правда, это даже лучше, чем средний показатель за четыре года — 54,1 балла.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сравнил предыдущие показатели с нынешними. По его словам, меры, принятые вместе с регионами и Рособрнадзором, дают результаты.

"Если мы приняли решение, что стандарты наполнены содержанием, разработали единые учебники и программы обучения, которые с 1 сентября будут реализовываться во всех школах по шести предметам, провели методическую работу со школами, требующими поддержки, то мы видим в том числе и результаты на международных олимпиадах", — сказал Кравцов.

Средний балл на ЕГЭ вырос и в других дисциплинах. Так, в 2023 году по профильной математике он составил 55,62, в то время как за четыре года эта цифра составила 54,3.

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Показатели по химии выросли на 1,63 балла и составили 56,23, по обществознанию — на 1,32 балла (до 55,62), а по литературе — на 1,47 (до 63,97).

Ранее Рособрнадзор сообщил о том, что в России более шести тысяч человек получили 100 баллов по ЕГЭ, 256 школьников — 200, а один — 300.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Илья Суриков
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