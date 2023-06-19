Стало известно, какой предмет на ЕГЭ хуже всего дался выпускникам

Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Об этом сообщили в Минпросвещения России. Средний балл по данной дисциплине составил 54,85. Правда, это даже лучше, чем средний показатель за четыре года — 54,1 балла.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сравнил предыдущие показатели с нынешними. По его словам, меры, принятые вместе с регионами и Рособрнадзором, дают результаты.

"Если мы приняли решение, что стандарты наполнены содержанием, разработали единые учебники и программы обучения, которые с 1 сентября будут реализовываться во всех школах по шести предметам, провели методическую работу со школами, требующими поддержки, то мы видим в том числе и результаты на международных олимпиадах", — сказал Кравцов.

Средний балл на ЕГЭ вырос и в других дисциплинах. Так, в 2023 году по профильной математике он составил 55,62, в то время как за четыре года эта цифра составила 54,3.

Показатели по химии выросли на 1,63 балла и составили 56,23, по обществознанию — на 1,32 балла (до 55,62), а по литературе — на 1,47 (до 63,97).