Дело жизни: Как помочь ребёнку найти своё предназначение

Согласно многочисленным исследованиям, более 50% выпускников не могут определиться с будущей профессией, коих — великое множество. По словам детского клинического психолога, системного семейного терапевта Татьяны Ивойловой, в этом вопросе важно понять, что для ребёнка важнее: самореализация, престижность, высокий доход, перспективность развития, популярность или что-то иное. Первое, на что стоит обратить внимание, — образ жизни при той или иной профессии.

"Здесь необходимо учитывать график, в котором человеку предстоит работать: некоторые профессии могут быть удалёнными или иметь гибкий график работы, в других же необходимо присутствие в офисе — и строгий график является обязательным. Есть профессии, которые подразумевают переезд в другой регион или активные перемещения", — рассказала она Лайфу.

Также важно учитывать готовность чада развиваться в выбранном направлении, говорит наша собеседница. Самые востребованные специалисты постоянно повышают свою квалификацию. Причём, указала психолог, некоторые дети, уже будучи студентами, разочаровываются в выборе и бросают учёбу.

Она советует по возможности познакомить ребёнка с некоторыми профессиями, будь то "сложные" вроде "тестировщик" и "снабженец" или те, которые ему нравятся. Помогут в этом вопросе многочисленные мастер-классы, дни открытых дверей или встречи со специалистами разных отраслей.

"Чтобы определиться с выбором будущей профессии, можно обратиться за помощью к профессионалам — психологам, нейропсихологам", — добавила специалист.

Они предложат ребёнку пройти профориентацию и, помимо прочего, основываясь на диагностических данных, узнать свой ведущий тип интеллекта, акцентуации в характере и "психологический портрет". В свою очередь, это влияет не только на профессиональную деятельность, но и на всю жизнь.