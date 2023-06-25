Нужен правильный день и правильный смартфон: Россиянам назвали три небанальных способа сэкономить на отпуске

Наступил сезон отпусков, и многие россияне задумываются, где провести отдых. Поездки за границу — даже в условиях нестабильного времени — можно спланировать так, что даже получится сэкономить. Директор сети федеральных агентств "Хоттур" Наталья Щевцова дала туристам три небанальных совета, как не разориться, планируя поездку.

1. Скройтесь от поисковиков

Поисковики в Интернете знают, в каком городе вы живёте, какими билетами интересуетесь и с какого устройства их ищете. Щевцова рассказала, что на один и тот же рейс жителям разных городов показывают разную цену. А если вы ищете билеты с айфона, цены для вас будут выше, чем для владельцев смартфонов на "Андроиде".

"А если вы введёте в агрегаторе один и тот же поисковый запрос дважды, то увидите, как цена растёт с каждым разом. Вас провоцируют купить прямо сейчас, чтобы потом не пришлось платить ещё больше. Всё это маркетинговые трюки", — предупредила эксперт.

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