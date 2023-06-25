Нужен правильный день и правильный смартфон: Россиянам назвали три небанальных способа сэкономить на отпуске
Директор сети агентств Щевцова рассказала, как цена авиабилетов зависит от смартфона
Наступил сезон отпусков, и многие россияне задумываются, где провести отдых. Поездки за границу — даже в условиях нестабильного времени — можно спланировать так, что даже получится сэкономить. Директор сети федеральных агентств "Хоттур" Наталья Щевцова дала туристам три небанальных совета, как не разориться, планируя поездку.
1. Скройтесь от поисковиков
Поисковики в Интернете знают, в каком городе вы живёте, какими билетами интересуетесь и с какого устройства их ищете. Щевцова рассказала, что на один и тот же рейс жителям разных городов показывают разную цену. А если вы ищете билеты с айфона, цены для вас будут выше, чем для владельцев смартфонов на "Андроиде".
"А если вы введёте в агрегаторе один и тот же поисковый запрос дважды, то увидите, как цена растёт с каждым разом. Вас провоцируют купить прямо сейчас, чтобы потом не пришлось платить ещё больше. Всё это маркетинговые трюки", — предупредила эксперт.
Перехитрить систему можно, почистив файлы cookie и зайдя в браузер в режиме "инкогнито". Ещё лучше воспользоваться анонимайзером — программой, которая "прячет" все данные о вашем устройстве и местонахождении.
2. Нужно правильное время
Системы поиска билетов, как фондовые биржи, — "котировки" могут меняться каждые 15 минут. Люди чаще всего ищут авиабилеты на работе, а поисковые системы мгновенно реагируют на спрос. По словам собеседницы Лайфа, правильное время для поиска дешёвых билетов — раннее утро или поздний вечер.
3. И правильный день вылета
Вторник, среда и четверг — в некоторых авиакомпаниях "самые дешёвые дни". Билеты с вылетом с пятницы по воскресенье, а также в праздники дороже. Однако на популярных бизнес-направлениях это правило не работает — деловые люди летают по будням, предупредила Щевцова.
Также эксперт напомнила, что сэкономить на путешествии можно, планируя его заранее и покупая билеты, как только они появились в продаже. Слишком долго раздумывать не стоит — цена неизбежно повысится. Также Щевцова рекомендовала следить за распродажами от авиакомпаний, как правило, они бывают в феврале, марте и осенью. А "горящие" туры стоит ловить в даты низкого сезона (после каникул), в феврале, в ноябре, в мае.
Директор сети федеральных агентств "Хоттур" Наталья Щевцова. Фото предоставлено Лайфу
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Кстати, во время длительных перелётов и переездов многие пользуются специальной подушкой для шеи. Как рассказала Лайфу невролог Елена Мирошник, из-за своей формы, которая напоминает букву С, подушка помогает расслабиться шейно-воротниковой зоне.
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