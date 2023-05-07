Киношная Россия: 5 мест, показанных в любимых фильмах, куда можно отправиться в путешествия

Скоро лето, так почему бы заранее не продумать свой отпуск. Хватит ездить в одни и те же места, пришло время разнообразить маршрут! Вместе с Артёмом Кромочкиным готовы рассказать вам про несколько интересных мест, где и кино снимали, и природа красивая.

1. Фильм "Холоп" — Посадниково, Псковская область

Кинодеревня Урочище Лосковское в Новоржевском районе, Псковская область. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Картина Клима Шипенко про мажора Гришу удерживает третье место по числу кассовых сборов в России. По сюжету главный герой якобы отправляется в прошлое, чтобы стать лучше. Он попадает в деревню XIX века и становится обычным холопом.

Режиссёры долго не могли определиться с подходящей местностью, однако в итоге остановились на съёмочной площадке проекта "Гоголь", которая расположена в лесу. У актёров даже не было сотовой связи — создателям фильма удалось обеспечить полное погружение в XIX век. В этом им помогла деревня Посадниково, которая расположена в Псковской области. Добраться до неё не так просто: сначала необходимо доехать до посёлка Пушкинские Горы, затем до самой деревни. От неё ещё надо проехать два с половиной километра — только после этого вы окажетесь в царской России времён Александра I.

2. Фильм "Левиафан" — Териберка, Мурманская область

Оригинальная декорация из фильма "Левиафан" режиссёра Андрея Звягинцева (скелет кита), установленная в качестве арт-объекта на берегу Северного Ледовитого океана, где снималась картина. Мурманская область. Село Териберка. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Село Териберка после знаменитого фильма "Левиафан" пользуется огромным спросом среди туристов. Многие путешественники едут сюда не только за тем, чтобы побывать на месте съёмок, но и потому, что хотят увидеть необычайной красоты природу. Посёлок раскинулся на берегу Баренцева моря, поэтому туристы могут погулять по каменному пляжу с огромными валунами или посмотреть Батарейский водопад. Отдельное внимание заслуживает, конечно, северное сияние — главная достопримечательность Мурманской области. Увидеть его можно с декабря по февраль.

К сожалению, локации съёмок фильма почти не сохранились. Остался только самый узнаваемый символ "Левиафана" — кит — и домик, в котором жил главный герой. Однако основная съёмочная площадка, конечно, — природа, окружающая местность.

3. Фильм "Теснота" — Нальчик, Кабардино-Балкария

Город Нальчик, Кабардино-Балкария. Фото © Shutterstock

Свою дебютную картину "Теснота" Кантемир Балагов снимал в Кабардино-Балкарии, а именно — в Нальчике. Фильм повествует о девушке Илане, которая мечтает покинуть город, застывший во времени. Это история о личном кризисе и таких проблемах, как жестокость в мире, чувство тесноты, а также пропажа близкого человека.

Кабардино-Балкария известна своими уникальными природными памятниками, и туризм на Северном Кавказе — актуальное направление.

4. Фильм "Тобол" — Тобольск, Тюменская область

Вид на территорию Тобольского кремля. Фото © ТАСС / Сергей Буторин

Часто в отечественной индустрии кино многие авторы затрагивают тему провинции. В особенности предпочтение этой тематике отдают молодые независимые режиссёры. Тобольск имеет насыщенную фильмографию, но сильнее всего на развитие туризма в Тюменской области повлиял выход исторической драмы "Тобол", снятой по мотивам одноимённого романа.

Для съёмок были выбраны локации у Тобольского кремля в деревне Панушкова на берегу Аремзянки, а также у подножия Чувашского мыса.

5. Фильм "Не хлебом единым" — Оренбург

Оренбургская канатная дорога через реку Урал. Фото © Shutterstock