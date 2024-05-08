Стало известно, когда в Москве закончится мощный майский снегопад
Синоптик Вильфанд: Снег будет идти в Москве с перерывами до утра 9 мая
Накрывший Москву майский снегопад не закончится до утра четверга. В общей сложности может выпасть до трёх-четырёх миллиметров осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, утром в среду, 8 мая, температура в столице была всего 5,8 градуса и потом стала понижаться.
Снегопад в Москве 8 мая. Видео © Life.ru
"Осадки будут выпадать с перерывами до завтрашнего утра. Однако их интенсивность будет постепенно уменьшаться. Сейчас температура воздуха опустилась до минус 0,3 градуса", — отметил он в беседе с ТАСС.
Синоптик добавил, что осадки интенсивнее в центре Москвы, на юге их гораздо меньше. По словам метеоролога, порывы ветра достигают 15 метров в секунду.
Как сообщал Life.ru, 8 мая Московский регион накрыл шквалистый ветер с метелью. Синоптики обещают, что холод продолжится ещё как минимум два дня. В День Победы ожидается сильный ветер, воздух прогреется только до пяти градусов. Досталось и ряду других российских регионов. На причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.
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