Стало известно, когда в Москве закончится мощный майский снегопад

Накрывший Москву майский снегопад не закончится до утра четверга. В общей сложности может выпасть до трёх-четырёх миллиметров осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, утром в среду, 8 мая, температура в столице была всего 5,8 градуса и потом стала понижаться.

Снегопад в Москве 8 мая. Видео © Life.ru

"Осадки будут выпадать с перерывами до завтрашнего утра. Однако их интенсивность будет постепенно уменьшаться. Сейчас температура воздуха опустилась до минус 0,3 градуса", — отметил он в беседе с ТАСС.

Синоптик добавил, что осадки интенсивнее в центре Москвы, на юге их гораздо меньше. По словам метеоролога, порывы ветра достигают 15 метров в секунду.