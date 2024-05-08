Синоптик объяснил феномен "слепой" метели, которая обрушилась на Москву 8 мая

Москву продолжает засыпать майским снегом, а горожане не устают делиться в соцсетях видео с заморозками, которые пришли в столицу за три недели до лета. При этом крупные хлопья падают на фоне ясного неба, и такая картина больше похожа на "слепую" метель. Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с Life.ru рассказал, в чём магия подобных природных катаклизмов.

Снегопад в Москве 8 мая. Видео © Life.ru

"В тыловой части циклона в Московском регионе идёт заток с севера холодного воздуха. При этом давление за циклоном выросло — гребень. На этом фоне идёт вторичный холодный фронт, при нём наблюдается облачность разорванная, поэтому если смотреть с какой-то небольшой местности, то можно увидеть голубое небо, чистое, потом подходит "куча" дождевая, облако, с него идут осадки", — отметил метеоролог.

Из-за того, что такая "куча" то уходит, то появляется, кажется, что осадки идут при ясном небе. Но, как подчеркнул эксперт, на деле это просто точечные облака на фоне гребня.

"Этот холод у нас продолжится ещё как минимум два дня. Холодная ночь с восьмое на девятое [мая] — тоже переменная облачность, облачно с прояснениями. Небольшие осадки и мокрый снег. Температура — 1–3 градуса",— добавил специалист.

По словам Цыганкова, 9 мая будет достаточно холодно, днём сохранится облачность с прояснениями и небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный, до 13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется только до пяти градусов.

"И следующая ночь на 10 мая — 0...+2, тоже не жарко. И в общем, до 14 мая у нас сохраняется холодная погода ниже нормы, то есть ночью до нуля, местами до -1 и днём в пределах + 7...+ 12 градусов", — заключил собеседник Life.ru.