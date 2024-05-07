Синоптик рассказал, когда в Москве перестанет идти снег

Москва и Подмосковье в ближайшие дни будут находиться под влиянием циклона, поэтому потепления ждать не стоит. В среду, 8 мая, холодное арктическое и ультраполярное вторжение только усилится, так как столица окажется в тыловой части этого циклона. Осадки смешанного характера сохранятся до 9 мая, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В ночь со вторника на среду в Москве и Московской области ожидаются заморозки, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до минус 3 градусов, местами температура может понизиться до минус 5. Осадки в виде снега не закончатся и к четвергу, 9 мая, они пройдут и ночью, и днём", — предупредил синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".

В дневные часы также прогнозируется экстремальный холод, говорит метеоролог. 8–9 мая отклонение от нормы составит более 10 градусов. Кроме того, ожидается северо-западный ветер силой 8–13 м/с с порывами до 15–20 м/с. На спад циклон пойдёт в пятницу, 10 мая.