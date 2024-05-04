"Так холодно не было 25 лет": Синоптик дал прогноз погоды на День Победы в Москве

В этом году День Победы россияне будут отмечать в четверг. Какая погода ожидается в Москве и Подмосковье 9 мая, рассказал эксперт ОНФ и член Научного совета РЭО Илья Рыбальченко.

"Такой холодной погоды 9 мая в Москве не было 25 лет. Последний раз заморозки в этот день зафиксировали в 1999 году", — сообщил специалист в беседе с 360.ru.

По его словам, причиной такого похолодания станет циклон, под его влиянием холодный воздух начнёт поступать из акватории Карского моря. 9 мая в столице ожидается порывистый ветер четыре-девять метров в секунду и облачная с прояснениями погода. В ночное время столбик термометра опустится до 0–3 градусов со знаком минус, днём воздух прогреется до +5–10 градусов. Кроме того, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Рыбальченко также объяснил, что для безопасного выполнения групповых полётов кромка нижней границы облачности не должна превышать 400 метров. При неблагоприятных погодных условиях могут разрешить пролёт по одному борту от каждой группы, но даже в таком случае облачность должна быть не ниже 300–400 метров. Помимо этого, при принятии решения о проведении лётной части парада будут учитывать тип облаков и вероятность грозы.

"Таким образом, решение о воздушной части будут принимать в последний момент, но его вероятность невелика", — отметил эксперт.