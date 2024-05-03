Депрессия, диарея и "гусиная" кожа: Россиян предупредили о неожиданных последствиях похолодания

Похолодание и температурные скачки, заставшие врасплох жителей Московской области, могут негативно повлиять на их здоровье. Об этом предупредила врач-реабилитолог Видновской больницы Светлана Малиновская. По её словам, особенно причуды погоды опасны для сердечников, у которых возможны гипертонические кризы и приступы стенокардии.

"Нелегко приходится и больным с бронхолёгочными заболеваниями. У них усиливаются кашель, одышка и появляется синюшность кожи", — добавила врач в беседе с интернет-изданием Regions.

А у больных ревматизмом, остеоартрозом, ревматоидным артритом в такую погоду могут начать "крутить" суставы и мышцы и "ныть" места старых переломов и ранений. Что касается тех, кто страдает недугами по части желудочно-кишечного тракта, то у них возможны ухудшение общего состояния и обострение диспепсических явлений — диареи, газов и подобных расстройств.

Кроме того, "ноющие" ощущения могут почувствовать больные пиелонефритом. Страдающие заболеваниями щитовидной железы рискуют начать мёрзнуть, а люди с пониженным иммунитетом или физическим истощением могут почувствовать упадок сил и повышение температуры тела. А ещё похолодание угрожает даже психическому здоровью.

"Также похолодание способствует развитию депрессии. Даже у здоровых людей во время резкого похолодания могут появиться "гусиная" кожа, мышечная дрожь, может повыситься напряжение мышц, может проявиться так называемый холодовой диурез, то есть потребность часто бегать в туалет", — продолжила специалист.

Однако продлится такая погода недолго. По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, последние заморозки ожидаются 12 мая, а уже 18 мая столбики термометров начнут показывать устойчивые 15–20 градусов выше нуля. А после 24 мая в Подмосковье придёт по-настоящему летнее тепло — ожидается до 26 градусов с отметкой плюс.