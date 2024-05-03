Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
МЧС: В Подмосковье утром 4 мая ожидаются заморозки
Ночью и утром в субботу, 4 мая, в Подмосковье ожидаются заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе областного главка МЧС.
"Согласно прогнозу погоды <...> в ночные и утренние часы 4 мая ожидаются заморозки в Московской области до -5°C", — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали больных сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу, пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и отказаться от лишних перестроений и обгонов.
Напомним, что в понедельник, 6 мая, в Москве ожидаются снег и гололедица. По словам синоптика Евгения Тишковца, уже после полудня термометры будут показывать уверенный "плюс" — 8–9 градусов.
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