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25 апреля, 09:39

Жители Урала делятся видео с мощным апрельским снегопадом, засыпавшим улицы городов

В Екатеринбурге и Перми в ночь на 25 апреля выпал снег

Последствия апрельского снегопада в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Телеблог Екатеринбург"

Последствия апрельского снегопада в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Телеблог Екатеринбург"

Настоящая зима ненадолго вернулась в Екатеринбург и Пермь, где в ночь на 25 апреля прошли снегопады. На видео из Сети — то, как выглядят улицы столицы Урала после такой причуды погоды.

Последствия апрельского снегопада в Екатеринбурге. Видео © VK / "Телеблог Екатеринбург"

Как пишет SHOT, ещё несколько дней назад там стояла летняя жара — около 25–27 градусов тепла. Впрочем, по прогнозам, тепло уже скоро вернётся в регион.

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Напомним, недавно зима ненадолго вернулась в Санкт-Петербург. На город обрушился снегопад, а температура воздуха 19 апреля упала до двух градусов ниже нуля. Непогода спровоцировала ДТП и образование сильных пробок.

Матвей Константинов
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