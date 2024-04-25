Жители Урала делятся видео с мощным апрельским снегопадом, засыпавшим улицы городов
В Екатеринбурге и Перми в ночь на 25 апреля выпал снег
Последствия апрельского снегопада в Екатеринбурге. Обложка © VK / "Телеблог Екатеринбург"
Настоящая зима ненадолго вернулась в Екатеринбург и Пермь, где в ночь на 25 апреля прошли снегопады. На видео из Сети — то, как выглядят улицы столицы Урала после такой причуды погоды.
Последствия апрельского снегопада в Екатеринбурге. Видео © VK / "Телеблог Екатеринбург"
Как пишет SHOT, ещё несколько дней назад там стояла летняя жара — около 25–27 градусов тепла. Впрочем, по прогнозам, тепло уже скоро вернётся в регион.
Напомним, недавно зима ненадолго вернулась в Санкт-Петербург. На город обрушился снегопад, а температура воздуха 19 апреля упала до двух градусов ниже нуля. Непогода спровоцировала ДТП и образование сильных пробок.