Синоптик заинтриговал прогнозом погоды на майские праздники

Россиян на майских праздниках ждёт "умеренно тёплая" погода. Такой прогноз озвучил журналистам в среду, 17 апреля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в средней полосе России температура будет на два-четыре градуса выше нормы, что располагает к работам на дачных участках. А вот на севере страны тепло почувствовать пока не удастся, там настоящую весну ждут с опозданием на пару недель.