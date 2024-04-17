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17 апреля, 11:07

Синоптик заинтриговал прогнозом погоды на майские праздники

Метеоролог Шувалов: В Центральной России погода в мае будет умеренно тёплой

Россиян на майских праздниках ждёт "умеренно тёплая" погода. Такой прогноз озвучил журналистам в среду, 17 апреля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в средней полосе России температура будет на два-четыре градуса выше нормы, что располагает к работам на дачных участках. А вот на севере страны тепло почувствовать пока не удастся, там настоящую весну ждут с опозданием на пару недель.

Стало известно, сколько россиян возьмут отпуск между майскими
Стало известно, сколько россиян возьмут отпуск между майскими

Ранее были названы города Подмосковья, которые в ближайшие сутки накроют сильнейшие дожди. Больше всего пострадают западная и северо-западная части Московской области, включая Волоколамск, Можайск, Клин, Дмитров. Сильный дождь продолжится и в пятницу. Таким образом, до конца рабочей недели в регионе может выпасть месячная норма осадков, что может привести к подтоплениям.

Обложка ©

АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Марина Калегина
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