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17 апреля, 07:51

Стало известно, сколько россиян возьмут отпуск между майскими

Опрос: 13% россиян планируют взять отпуск между майскими праздниками

В период между майскими праздниками в этом году будут оформлять отпуск 13% работающих россиян. Таковы данные опроса SuperJob, которые есть в распоряжении RT. Расчёт работников понятен: с учётом выходных дней, у них получатся полноценные длинные каникулы.

При этом 57 % не собираются уходить в отпуск на майские, 18 % — работают по сменному графику, а 12 % — в числе неопределившихся. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 45 лет.

Официальные выходные и переносы в мае: как работаем и отдыхаем в майские
Официальные выходные и переносы в мае: как работаем и отдыхаем в майские

Напомним, рабочая неделя между майскими праздниками продлится четыре дня. Отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Кстати, экономисты не рекомендуют брать отпуск в мае между двумя периодами праздничных выходных. С точки зрения отпускных выплат май для отдыха — плохой вариант, поскольку в нём всего 20 рабочих дней, тогда как почти две трети месяца приходится на выходные и праздники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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