Стало известно, сколько россиян возьмут отпуск между майскими

В период между майскими праздниками в этом году будут оформлять отпуск 13% работающих россиян. Таковы данные опроса SuperJob, которые есть в распоряжении RT. Расчёт работников понятен: с учётом выходных дней, у них получатся полноценные длинные каникулы.

При этом 57 % не собираются уходить в отпуск на майские, 18 % — работают по сменному графику, а 12 % — в числе неопределившихся. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 45 лет.