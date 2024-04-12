Россиянам посоветовали работать в мае, а об отпуске задуматься чуть позже

Майские выходные особенно полюбились россиянам, ведь это повод отдохнуть и разгрузить мысли. Однако в этом месяце нежелательно брать отпуск из-за маленьких отпускных, рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По мнению эксперта, это просто невыгодно.

"Сумма отпускных определяется как произведение среднедневного заработка работника и количества календарных дней отпуска. <...> Соответственно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем выше размер отпускных", — добавила профессор в беседе с "Подмосковье сегодня".

Проданова перед принятием решения об отпуске рекомендовала взглянуть на производственный календарь, который составляется на год с учётом всех выходных и праздников. Например, май для отпуска — плохой вариант, поскольку в нём всего 20 рабочих дней, тогда как почти две трети месяца приходится на выходные и праздники.