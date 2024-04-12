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12 апреля, 19:40

Россиянам посоветовали работать в мае, а об отпуске задуматься чуть позже

Экономист Проданова: В мае невыгодно брать отпуск

Майские выходные особенно полюбились россиянам, ведь это повод отдохнуть и разгрузить мысли. Однако в этом месяце нежелательно брать отпуск из-за маленьких отпускных, рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По мнению эксперта, это просто невыгодно.

"Сумма отпускных определяется как произведение среднедневного заработка работника и количества календарных дней отпуска. <...> Соответственно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем выше размер отпускных", добавила профессор в беседе с "Подмосковье сегодня".

Проданова перед принятием решения об отпуске рекомендовала взглянуть на производственный календарь, который составляется на год с учётом всех выходных и праздников. Например, май для отпуска — плохой вариант, поскольку в нём всего 20 рабочих дней, тогда как почти две трети месяца приходится на выходные и праздники.

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Ранее Life.ru писал о том, что нужно заблаговременно готовить кошелёк к отпуску, чтобы не лишиться отдыха. Совет: делать ставку лишь на отпускные при планировании отдыха — плохая затея. Необходимо заранее выбрать место и распланировать всё до мельчайших подробностей, чтобы отгородить себя от неблагоприятных ситуаций и непредвиденных трат.

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Unsplash / Campaign Creators

Каринэ Гевондян
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