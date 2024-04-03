Россиянам назвали способ сэкономить на билетах на отдых

Стоимость билета остаётся одним из самых значимых критериев во время планирования путешествия или любой другой поездки. Как при этом сэкономить, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал финансист Александр Патешман.

Эксперт сообщил, что первым делом следует посмотреть билеты на поезд, так как их легко будет сдать обратно. По его словам, приобретение билета на железнодорожный транспорт уже само по себе является утверждением, что поездка состоится.

Собеседник издания подчеркнул, что билет на поезд можно будет сдать, потеряв при этом относительно небольшую сумму денег, если появится более выгодное предложение, связанное с авиаперелётом. В этом случае у человека появится возможность прибыть к месту отдыха раньше.

"Понятно, что гостиницу вы бронируете заранее под билеты на поезд, и если вы прилетаете, условно, на два дня раньше, то два дня вы живёте в этом же месте, но подороже, либо в другом", — заявил Патешман.

В то же время финансист рекомендовал использовать для подобных целей кредитные карты с беспроцентным периодом. Благодаря такой финансовой "подушке безопасности" можно будет вернуть всю сумму полностью в случае сдачи билетов.