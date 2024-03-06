Путин предложил сделать отдых на юге России комфортнее и доступнее 6 марта, 15:59 Отдых в России сделают доступнее. Обложка © freepik

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сделать отдых на южных курортах страны доступнее, но при этом повысить уровень комфорта на них. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию юга России и Приазовья.

"Нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России. Выбрать себе отдых по душе: пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее", — отметил президент.

Ранее министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что Национальный проект по развитию туризма в России продлят после его окончания в 2024 году. По его словам, в данном вопросе есть поддержка как правительства, так и президента Владимира Путина.

Авторы Татьяна Миссуми