Решетников: Нацпроект по развитию туризма будет продлён после 2024 года

Национальный проект по развитию туризма в России продлят после его окончания в 2024 году, сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

"Развитие туризма — реальный приоритет, есть нацпроект, формально заканчивается в 2024 году, но уже понятно, что он будет продлён", — сказал он.

По его словам, в данном вопросе есть поддержка как правительства, так и президента Владимира Путина. Кроме того, понятно, что большой пласт программ будет продолжен, объявляются новые конкурсы и отборы. Решетников добавил, что на данный момент параметры финансирования проекта не определены.