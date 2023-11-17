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17 ноября, 18:33

Решетников: Нацпроект по развитию туризма будет продлён после 2024 года

Национальный проект по развитию туризма в России продлят после его окончания в 2024 году, сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

"Развитие туризма — реальный приоритет, есть нацпроект, формально заканчивается в 2024 году, но уже понятно, что он будет продлён", — сказал он.

По его словам, в данном вопросе есть поддержка как правительства, так и президента Владимира Путина. Кроме того, понятно, что большой пласт программ будет продолжен, объявляются новые конкурсы и отборы. Решетников добавил, что на данный момент параметры финансирования проекта не определены.

VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

Ранее Владимир Путин высказал уверенность в перспективности туризма в новых регионах. По его словам, граждане будут открывать для себя возможности этой территории.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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