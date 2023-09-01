Путин выразил уверенность в перспективности туризма в новых регионах России
Россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов, заявил в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане РФ, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности, это пойдёт на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Владимира Путина, в ближайшие годы на развитие новых регионов планируется выделить два триллиона рублей. Глава государства отметил "элементарность" многих вещей, которые необходимо сделать.
ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова