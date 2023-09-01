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1 сентября, 14:23

Путин выразил уверенность в перспективности туризма в новых регионах России

Россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов, заявил в ходе беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном" президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане РФ, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности, это пойдёт на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин считает, что России может не хватить даже 1 млн специалистов по дронам

Путин считает, что России может не хватить даже 1 млн специалистов по дронам

По словам Владимира Путина, в ближайшие годы на развитие новых регионов планируется выделить два триллиона рублей. Глава государства отметил "элементарность" многих вещей, которые необходимо сделать.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Александр Юнашев
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