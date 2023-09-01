Путин считает, что России может не хватить даже 1 млн специалистов по дронам

Отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень быстро, и России может не хватить даже 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы со школьниками в рамках открытого урока "Разговор о важном".

"У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого ещё не хватит, потому что развивается очень быстро", — отметил глава государства.

"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Сегодня российский лидер общается с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Открытый урок организован в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске.