Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Президент РФ Владимир Путин поручил до сентября этого года утвердить национальный проект по развитию беспилотников, а в бюджете обозначить это направление как приоритетное.

Как подчеркнул Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", принципиально важно смотреть на будущие технологии, создавать под них рынки и отрасли, а именно на это и нацелен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем.

"Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года", — сказал Путин.