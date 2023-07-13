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13 июля, 14:59

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Президент РФ Владимир Путин поручил до сентября этого года утвердить национальный проект по развитию беспилотников, а в бюджете обозначить это направление как приоритетное.

Как подчеркнул Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", принципиально важно смотреть на будущие технологии, создавать под них рынки и отрасли, а именно на это и нацелен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем.

"Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года", — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил о важности перевести экономику на качественно новые принципы работы. По его словам, эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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