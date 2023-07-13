Путин: РФ покупала технологии в "чужом супермаркете", но теперь извлекла уроки

Россия раньше приобретала технологии за рубежом, то есть как будто в другом супермаркете, но сейчас сделала определённые выводы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых, кем-то произведённых решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "Закрыто", — сказал глава государства.

В результате Россия извлекла уроки и сделала важные выводы. На сегодняшний день, подчеркнул Путин, правительство, государственные и частные компании сделали немало для изменения положения дел. Но на достигнутом уровне нельзя останавливаться и нужно уже решать более сложные, системные задачи, "планировать эту работу вдолгую", добавил российский лидер.