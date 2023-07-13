Регион

Уведомления отключены

13 июля, 14:56

Путин: РФ покупала технологии в "чужом супермаркете", но теперь извлекла уроки

Россия раньше приобретала технологии за рубежом, то есть как будто в другом супермаркете, но сейчас сделала определённые выводы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых, кем-то произведённых решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "Закрыто", — сказал глава государства.

В результате Россия извлекла уроки и сделала важные выводы. На сегодняшний день, подчеркнул Путин, правительство, государственные и частные компании сделали немало для изменения положения дел. Но на достигнутом уровне нельзя останавливаться и нужно уже решать более сложные, системные задачи, "планировать эту работу вдолгую", добавил российский лидер.

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Ранее Путин заявил о важности перевести экономику на качественно новые принципы работы. По его словам, эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров